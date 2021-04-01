شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض الاعتماد علي تقرير يوفيتش بشأن الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابلغ إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان رفضه الاعتماد على التقرير الفني الذي سلمه البوسني يوفيتش المدير الفني السابق للفريق لمجلس الإدارة.

واوصي يوفيتش خلال تقريره بضرورة استغناء الإسماعيلي عن سبعة لاعبين دفعة واحدة في نهاية الموسم لعدم قناعتهم بمستواهم الفني والبدني.

وابلغ إيهاب جلال مجلس الإدارة انه سيعطي فرص متساوية لجميع اللاعبين حتي نهاية الموسم والحكم في النهاية سيكون داخل المستطيل الأخضر.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا ضمن مباريات الدوري والتي يسعي الإسماعيلي للفوز بها والتقدم خطوة في جدول المسابقة بعدما تجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة قبع بهما في المركز قبل الأخير لجدول المسابقة.