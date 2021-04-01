شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد الواحد يوافق علي التجديد موسمين للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية لإتفاق مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الكروي الأول لتمديد تعاقده مع الفريق موسمين مقبلين.

وينتهي عقد عبدالواحد مع المصري بنهاية الموسم المقبل ويرغب مجلس الإدارة في تمديد التعاقد لتفادي دخول أي اطراف أخرى للتفاوض مع اللاعب.

وابدي على ماهر المدير الفني للفريق تمسكه الشديد بتمديد تعاقد اللاعب خصوصاً وانه من العناصر الأساسية والمتميزة فنية وبدنياً.

وسيعقد سمير حلبية جلسة مع عبدالواحد واحمد جمعة خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بتمديد التعاقد.