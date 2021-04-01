كارتيرون يعلق على ندرة أهداف الزمالك في إفريقيًا

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلق على ندرة أهداف الزمالك في إفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أزمة قلة أهداف الفريق في البطولة الإفريقية قائلا :«عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه».
وأضاف المدير الفني للزمالك أن مروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة. كما أكد كارتيرون أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأوضح كارتيرون أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.
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