شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلق على ندرة أهداف الزمالك في إفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أزمة قلة أهداف الفريق في البطولة الإفريقية قائلا :«عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه».

وأضاف المدير الفني للزمالك أن مروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة. كما أكد كارتيرون أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح كارتيرون أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.