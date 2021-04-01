شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأساسي في الجزائر صباح الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الحادية عشرة صباح الجمعة المقبل في الجزائر، استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يؤدي الزمالك تدريبه على ملعب 5 جويلية بالجزائر، حيث تغير موعد التدريب عن موعد اللقاء، بسبب ارتباط الملعب بلقاء شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ويغادر الزمالك القاهرة غدا الخميس متوجها إلى الجزائر لمواجهة مضيفه المولودية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز لمواصلة البحث عن الحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.