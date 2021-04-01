شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أختار الوقت المناسب للدفع بالناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يحارب اللاعبين الناشئين، مشيرا إلى أنه مدرب من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول. أضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: «أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبا.

، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001» .