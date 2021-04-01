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كارتيرون: أختار الوقت المناسب للدفع بالناشئين

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يحارب اللاعبين الناشئين، مشيرا إلى أنه مدرب من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول. أضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: «أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبا.

، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001» .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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