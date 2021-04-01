شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أختار الوقت المناسب للدفع بالناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يحارب اللاعبين الناشئين، مشيرا إلى أنه مدرب من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول. أضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: «أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبا.
، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001» .
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