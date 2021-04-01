شكرا لقرائتكم خبر عن اداري الزمالك: تعاقدنا مع شركة خاصة لتعقيم جميع الغرف اللاعبين في قندق الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة الدالي إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمتواجد حاليا بالجزائر، أنه تم حجز فندق الإقامة الذي ستتواجد به بعثة الزمالك، حيث يبلغ زمن وصول البعثة من الفندق إلى ملعب المباراة ٣٥ دقيقة.

وأضاف الدالي أنه تم تعقيم جميع الغرف الخاصة بالبعثة، من خلال شركة بالجزائر تم الاتفاق معها، وكذلك سيتم تعقيم كل أدوات التدريبات الخاصة بالفريق قبل مران الجمعة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على كل الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بالفريق بالجزائر. كما أشار الدالي إلى أن بعثة الزمالك ستصل الجزائر غدا في السابعة والربع بتوقيت الجزائر، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، وسيكون في استقبال البعثة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، ونائبه السفير هاني ديمتري .