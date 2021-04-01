شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعلن قائمة بعثة الزمالك المسافرة إلي الجزائر بعد تدريب الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي تغادر إلى الجزائر بعد تدريب الفريق الخميس استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.
وقرر كارتيرون وضع برنامج تدريبي خاص للمستبعدين من قائمة الفريق في مباراة مولودية الجزائر، بينما يخوض اللاعبون التدريب الأساسي في العاشرة صباح غد، ويؤدي المستبعدون تدريباتهم في الثالثة عصرا. ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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