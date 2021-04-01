شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس العالم.. فوز تاريخي لمقدونيا وسقوط صادم لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط المنتخب الألماني بشكل صادم على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد منتخب شمال مقدونيا في مباراة ضمن المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف بفضل هدف في الوقت بدل من الضائع عن طريق المهاجم المخضرم، جوران بانديف.

وعدل لاعب الوسط إيلكاي جوندوجان النتيجة لأصحاب الأرض بعد 18 دقيقة من بداية الشوط الثاني مسجلًا هدفه الرابع عشر خلال أخر 21 مشاركة بشكل اساسي مع منتخب بلاده ومانشستر سيتي خلال عام 2021.

وبينما كان الجميع ينتظر تقدم المنتخب الألماني في النتيجة، باغت لاعب الوسط إليف إلماس أصحاب الأرض بهدف قاتل قبل 5 دقائق من النهاية، ليحقق الضيوف فوزهم الثاني ويصعدون إلى المركز الثاني بعد 3 جولات في التصفيات.

وحقق الضيوف فوزًا تاريخيًا، حيث تعد مواجهة الليلة هي الأولى على الإطلاق بين البلدين.

وألحق المنتخب المقدوني الشمالي أول خسارة للمنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم منذ الخسارة في عام 2001 (ضد منتخب إنجلترا) وبعد 35 مباراة متتالية في تصفيات المونديال لم يعرف فيها منتخب المانشافت طعم الهزيمة (30 فوز و5 تعادلات).

ويعد منتخب شمال مقدونيا هو ثالث منتخب على الإطلاق يهزم المنتخب الألماني في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، بعد منتخب البرتغال في عام 1985 ومنتخب إنجلترا في عام 2001، ملحقًا بالمانشافت أول هزيمة لهم في التصفيات بعد 18 انتصارًا متتاليًا بالتصفيات.