شكرا لقرائتكم خبر عن المان سيتي يقترب من ضم دانى إنجز لتعويض أجويرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مانشستر سيتي من ضم مهاجم فريق ساوثهامبتون داني إنجز الموسم المقبل بعد نية الفريق في عدم التجديد لأسطورة الفريق الأرجنتيني أجويرو .

وذكرت تقارير صحفية أن المانشستر سيتي يريد ضم إنجز لدعم صفوف فريقه.

ونقلت شبكة «فوتبول إنسايدر» عن مصادر داخل مانشستر سيتي، أن الإدارة تريد التسريع بوتيرة ضم اللاعب الإنجليزي الذي يقدم مستويات رائعة من الموسم الماضي .

كانت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أكدت عن تحضير مانشستر سيتي لعرض كبير وضخم للغاية، من أجل إغراء النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى صفوفه.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال لأكثر من نادى في الصيف، أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، تشيلسي ومانشستر سيتي.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يخطط لمنح هالاند عقدا ضخما، يجعله الراتب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيكون على استعداد لدفع نحو 700 ألف يورو أسبوعيا لمدة خمس سنوات، ما يعني أكثر من 36 مليونا في الموسم.

وفي حال موافقة هالاند على عرض السيتيزنز، سيكون أمام مانشستر سيتي مهمة التفاوض مع دورتموند، الذي يشترط الحصول على 180 مليون يورو لبيعه في صيف 2021، وهو الرقم الذي يمكن لمانشستر سيتي دفعه، ولن يضاهيه سوى باريس سان جيرمان.

ومن المعروف أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى في 2022، إلا أن مانشستر سيتي لا يريد أن ينتظر باعتبار أن المبلغ في مقدرة العديد من الأندية.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيلجأ إلى خيار ضم هالاند، بعد التأكد من استحالة ضم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي يحبه بيب جوارديولا.