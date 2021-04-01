شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اطمأن خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السودان اطمأن على ترتيبات تسكين اللاعبين والجهاز الفني في الفندق، فور وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

وتناول اللاعبون وجبة سريعة ثم صعدوا إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران من القاهرة إلى الخرطوم، ولم يصعد الدرندلي لغرفته إلا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.