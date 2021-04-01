- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توريس يتألق مع الماتادور الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021
تمكن فيران توريس من تسجيل هدفًا لمنتخب إسبانيا في شباك كوسوفو ضمن تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.
وسجل فيران توريس هدف إسبانيا الثاني في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان توريس لاعب مان سيتي الانكليزي سجل 5 من آخر 11 هدفًا للمنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية.
كما سجل حتى الآن ستة أهداف تحت قيادة المدرب لويس إنريكي وهو رقم لم يتجاوزه سوى سيرجيو راموس برصيد 9 أهداف.
يكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم إسبانيا على كوسوفو بثنائية نظيفة.