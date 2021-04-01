توريس يتألق مع الماتادور الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

تمكن فيران ​توريس​ من تسجيل هدفًا لمنتخب إسبانيا في شباك ​كوسوفو​ ضمن تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.



وسجل فيران توريس هدف إسبانيا الثاني في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

شبكة أوبتا للإحصائيات اكدت ان توريس لاعب مان سيتي الانكليزي سجل 5 من آخر 11 هدفًا للمنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية.

كما سجل حتى الآن ستة أهداف تحت قيادة المدرب لويس إنريكي وهو رقم لم يتجاوزه سوى سيرجيو راموس برصيد 9 أهداف.

يكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم إسبانيا على كوسوفو بثنائية نظيفة.