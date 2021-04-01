انكلترا تودع يورو تحت 21 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

ودع منتخب إنكلترا منافسات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا على الرغم من فوزه على ​كرواتيا​ بهدفين مقابل هدف واحد.



ولم يمنح لاعبوا إنكلترا كرواتيا سوى 12 دقيقة فقط حيث استطاع صانع ألعاب نادي كريستال بالاس إيبيريشي إيزي أن يسجل الهدف الأول للأسود الثلاثة من ركلة جزاء.

وواصل المنتخبالانكليزي ضغطه بحثًا عن تسجيل المزيد من الأهداف لضمان الفوز وهو ما تحقق بالفعل عن طريق كورتيس جونز لاعب نادي ليفربول والذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 74.

وقبل النهاية بثوان جاء هدفًا قاتلًا من قبل كرواتيا عن طريق دوماغوغ براداريتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في اللقاء.

وبتلك النتيجة رفعت إنكلترا رصيدها إلى ثلاث نقاط لكن في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن كرواتيا التي حجزت مقعدها في الدور الثاني بفارق الأهداف وفي المركز الثاني خلف البرتغالي متصدرة المجموعة برصيد تسع نقاط والفائزة على سويسرا 3-0.