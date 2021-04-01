فاتي: اريد الاستمرار في القتال من أجل أحلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

كشف اللاعب الشاب لنادي برشلونة الاسباني ​انسو فاتي​ عن تفاصيل إصابته التي يعاني منها وابتعاده عن الملاعب بسببها لمدة تصل إلى أربعة أشهر.



ونشر فاتي على حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له وعلق عليها: "قبل بضع سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية، أمضيت ما يقرب من عام دون أن أكون قادرًا على اللعب".

وأضاف: "كانت هناك أيام عديدة من المعاناة والألم، ولكن أيضًا تعلمت الكثير، فقد ساعدني ذلك على تقدير التفاصيل الصغيرة، مع عائلتي وجميع المهنيين الذين ساعدوني في ذلك الوقت".

واختتم: "وعدت نفسي بالاستمرار والعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لأفعل أكثر شيء أحبه!!، لسوء الحظ، علي الآن أن أعيش وضعا مماثلاً، والذي سأواجهه بنفس العقلية، أود أن أشكر كل هؤلاء الذين يتابعونني ويدعمونني بشكل يومي، كرة القدم هي حياتي وبغض النظر عن عدد العقبات، سأظل دائمًا أتطلع للاستمرار في القتال من أجل أحلامي".