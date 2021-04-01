شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي: الفجيرة سيستحضر فوز الذهاب على شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد التونسي نصيف البياوي مدرب الفجيرة، على ضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية التي تساعد «الذئاب» على دخول المنطقة الدافئة، والابتعاد عن صراع المؤخرة، مؤكداً أهمية مباراة شباب الأهلي التي تتطلب قدراً كبيراً من الجهد والتركيز في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه المنافس، وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق، داعياً لاعبيه إلى ضرورة اليقظة والتحلي بالقوة والحماسة واستحضار مباراة الدور الأول التي حقق خلالها الفجيرة الفوز.

وأشار المدرب البياوي إلى أن تحضيرات فريقه كانت جيدة في ظل الروح المعنوية العالية في أعقاب الفوز على النصر في الجولة الماضية، بجانب اكتمال الصفوف باستثناء غياب الثنائي حمدان ناصر وأوليفيرا اللذين لن يشاركا بسبب نظام الإعارة، لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة على فريقه لكنه يطمح في المقابل إلى أن يجعلها صعبة على أصحاب الأرض من خلال الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم، مشيداً بحالة الانضباط العالية للاعبين والتي تدعو للثقة والتفاؤل.