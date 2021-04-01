شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الحكام ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سيعتمد خلال الساعات المقبلة قائمة لجنة الحكام الجديدة التي سيتقدم بها سالم الشامسي الرئيس الجديد للجنة.

ويتوقع أن يكون محمد عمر الحكم الدولي السابق نائباً لرئيس اللجنة، كما يتوقع أن تتضمن اسم الحكم السابق يعقوب الحمادي، والعضو النسائي فاطمة العامري التي شغلت منصب العضوية في اللجنة السابقة التي كان يرأسها علي حمد والذي تقدم باستقالته قبل أسبوعين لأسباب خاصة.

وتشير مصادر إلى أن الحكم السابق إبراهيم الأعماش سيكون مستشاراً للجنة، بينما تم طرح اسم الحكم السابق صلاح أمين ليكون عضواً في اللجنة، على أن يحسم الأخير قراره في القادم من الساعات.

وسيكون قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي بداية من المباراة النهائية لكأس الخليج العربي الأسبوع المقبل، أول القرارات المصيرية التي ستتخذها اللجنة والتي يتوقع أن تحظى بمباركة ودعم من مجلس إدارة الاتحاد.