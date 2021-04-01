شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الصفقة التبادلية بين حمدو الهوني وأجاي فى الأهلي والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناثرت أنباء خلال الساعات الماضية عن صفقة تبادلية بين الأهلي والترجي التونسي تقضى بانتقال النيجيري جونيور أجاي لفريق باب سويقة مقابل انتقال الليبي حمدو الهوني للقلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الأهلي بقوة في صفقة ضم الهوني بهدف دعم الفريق بلاعبين مميزين، ويأتي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، على رأس اهتمامات بطل أفريقيا بعدما تألق بشكل خاص خلال مباريات دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا.

وتشير التقارير من مصر وتونس إلى توصل إدارة الأهلي لاتفاق مبدئي مع اللاعب الليبي بخصوص الجوانب المالية، على أن تفتح باب التفاوض مع نادي العاصمة التونسية بخصوص قيمة الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

ولن يفرط الترجي في اللاعب دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة، مما يفتح الباب على صفقة مقايضة تقتضي بانتقال جونيور أجاي لفريق الدم والذهب، خاصة أن الأهلي يفكر في تسويقه لسببين أولا إفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي، وثانيا للاستفادة من قيمة تسويقه ماليا، وهو ما يجعل الصفقة التبادلية أهم وأفضل الخيارات المتاحة للطرفين.

وحسب مصادر مقربة من موسيماني، فإن أجاى بات قريبا من مُغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب تلقى الصيف الماضي عرضاً من إحدى شركات التسويق لتسهيل انتقال للدورى التركى فى الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة فى الدورى الروسى تطلب الحصول على خدماته، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد إرسال عرض رسمى للأهلى خلال الساعات المقبلة لشراء أجاى حال وجود نية من الأهلى بالتفريط فى خدماته.