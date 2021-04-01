شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالجزائر: جماهير المولودية تثق فى فوز فريقها على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني ديمتري، القائم بأعمال السفير المصري في الجزائر، أن مباراة الزمالك والمولودية لن تشهد حضورا جماهيريا وفقا لما هو متبع من إجراءات احترازية، موضحا أن فندق الإقامة الخاص بالزمالك يبعد عن ملعب اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل مسافة 25 دقيقة.

وتابع ديمتري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن فريق المولودية رغم أنه يقع في الترتيب الحادي عشر في ترتيب الدوري الجزائري لكنه يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة، خاصة في العاصمة الجزائرية.

وتابع القائم بأعمال السفير المصري في الجزائر أن الإعلام الجزائري يمنح هذه المباراة أهمية كبيرة، وفي نفس الوقت تثق الجماهير الجزائرية فى قدرة فريقها على الفوز والتأهل، خاصة أنه يحتاج نقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الجزائر ساهمت في انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا، موضحا وجود حظر تجول من الساعة العاشرة مساء يتم تأخيره ساعة بداية من الغد على أن يبدأ الحادية عشرة مساء.

واختتم ديمتري بأن هناك استعدادا كبيرا لاستقبال فريق الزمالك، وتم الاتفاق على مكان عمل المسحات وكل الأمور على ما يرام انتظارا لوصول بعثة الزمالك.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الحادية عشرة صباح الجمعة في الجزائر، استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي الزمالك تدريبه على ملعب 5 جويلية بالجزائر، حيث تغير موعد التدريب عن موعد اللقاء، بسبب ارتباط الملعب بلقاء شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ويغادر الزمالك القاهرة غدا الخميس متوجها إلى الجزائر لمواجهة مضيفه المولودية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز لمواصلة البحث عن الحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

ولا بديل أمام الزمالك عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.