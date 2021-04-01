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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى
بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا
حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.
تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم
أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة، موضحًا أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.