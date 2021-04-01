أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة، موضحًا أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.