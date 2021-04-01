شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات عبد الرحمن مجدى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادر شوقي، وكيل عبد الرحمن مجدي، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، حقيقة وجود مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي خلال المرحلة الحالية.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحات خاصة باليوم السابع، إن عبد الرحمن مجدي لم ولن يتفاوض مع الأهلي أو أي ناد آخر خلال المرحلة الحالية، ويصب كامل تركيزه على التواجد والمشاركة مع النادي الإسماعيلي للخروج من عثرته.

وأضاف وكيل عبد الرحمن مجدي أن اللاعب يرغب في حجز مكانه في قائمة منتخب مصر الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو المُقبل خلال الصيف المُقبل، ولا صحة لما تردد بشأن مفاوضات الأهلي على الإطلاق.

عبد الرحمن مجدي كان أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي المتوج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في مصر 2019.