شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال جماهير الأهلي لبعثة الفريق بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم فور وصولها إلى مطار الخرطوم، استعدادًا لمواجهة فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي وأبناء الجالية المصرية في السودان على استقبال البعثة، وهتفوا للجهاز الفني واللاعبين، متمنين للفريق التوفيق في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتضم بعثة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.



جمهور الاهلى فى السودان (1)



جمهور الأهلى فى السودان (2)



جمهور الأهلى فى السودان (3)



جمهور الأهلى فى السودان (4)