7 أخبار رياضية لا تفوتك الاربعاء 31 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي تمت تحت اشراف الاتحاد الافريقي " كاف "

بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم