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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك الاربعاء 31 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية
سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية
ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي تمت تحت اشراف الاتحاد الافريقي " كاف "
بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا
حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.
تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم
أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.