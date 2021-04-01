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7 أخبار رياضية لا تفوتك الاربعاء 31 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021  فى مقدمتها ، سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي تمت تحت اشراف الاتحاد الافريقي " كاف "

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

 

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بعدما شارك في جزء من المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

تدريبات خاصة لشيكابالا في صالة الجيمانيزيوم

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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