شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يجدد للزمالك فى الإعلام والسوشيال ويرفض التعاقد الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد الزمالك لعقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، يتصدر المشهد في القلعة البيضاء، خاصة وإن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير ويعد من العناصر المميزة في صفوف الفارس الأبيض.

فرجانى ساسى الذى ينتهى تعاقده رسميًا مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مازال يرفض التوقيع الرسمي على عقود التجديد، ويقوم اللاعب بتصدير مهند عون وكيل أعماله في أمور التفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء.

وأكد مسئولي الزمالك إن وكيل فرجانى ساسى يتسبب في تعطيل المفاوضات في كل مرة ينعقد فيها جلسة لحسم الملف، حيث يضع مهند عون بعض الشروط والطلبات غير المناسبة مع إمكانيات نادى الزمالك مما يتسبب في عودة الأمور لنقطة الصفر من جديد.

في الوقت ذاته، أكد مسئولي الزمالك إن فرجانى ساسى يرغب في البقاء والتجديد، وهو ما أكده اللاعب نفسه فى الحديث الذى ينقل رغبته عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، لاسيما وإن ساسى صرح مؤخرًا وشدد على عدم صحة الأنباء التي ترددت، حول إبلاغه لمجلس إدارة النادي برغبته في الرحيل وعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأضاف فرجاني ساسي، أن رئيس الزمالك تحدث معه عن ملف التجديد للنادي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يظهر كثيرا في الإعلام إلا أنه سيرد في الوقت المناسب، نافيا ما تردد حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

وطالب فرجاني ساسي الجميع بضرورة تحري الدقة فيما يخص الأخبار التي يتم نشرها عنه في الفترة الحالية, وعدم الحديث عن أمور لا أساس لها من الصحة.