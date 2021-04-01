شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن صلاحياته فى الزمالك وسر العقم التهديفى وموعد ظهور الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإدارة الحالية تعاقدت معه ومنحته كل الصلاحيات وتثق في طريقة عمله، مؤكدًا حصوله على الدعم الكامل من اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى الفترة الحالية برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.

أضاف المدير الفنى للزمالك إنه قادر على العمل تحت ضغط خاصة فى تلك المرحلة العصيبة، وفى ظل موقف الفريق المتأزم فى بطولة دورى أفريقيا، وسعيه الدائم للحفاظ على الأمل المتبقى فى التأهل من دور المجموعات.

ووجه كارتيرون رسالة للجماهير خلال تصريحاته للموقع الرسمى، قائلاً: "أعلم أنهم لم يكونوا سعداء بالمستوى والروح ولكنني أسعى لجعل الجماهير تحب الفريق واللاعبين بشكل أكبر".

وعلق الفرنسي على أزمة قلة أهداف الفريق في البطولة الإفريقية قائلا: "عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه، ومروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة". كما أكد كارتيرون أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأوضح كارتيرون أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.

استطرد باتريس إنه لا يحارب اللاعبين الناشئين، بل إنه يعد من القلائل الذين اعتمدوا عليهم مع الفريق الأول، موضحًا: "أثناء وجودي مع الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين مع الكبار، كما قمت بتصعيد 8 لاعبين من الناشئين بالفريق الأول للزمالك وهناك 3 لاعبين ناشئين يلعبون بصورة أساسية.. كما يشارك أحمد عيد مع الفريق الأول بعد تصعيده من فريق 2001".

وأشار كارتيرون إلى أن هناك توقيتا محددا للدفع بالناشئين في المباريات، وهو ما يحرص عليه جيدا حتى يكون التوقيت مناسبا لتألق اللاعب الذي سيشارك من الناشئين.