شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن صلاحياته فى الزمالك وسر العقم التهديفى وموعد ظهور الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإدارة الحالية تعاقدت معه ومنحته كل الصلاحيات وتثق في طريقة عمله، مؤكدًا حصوله على الدعم الكامل من اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فى الفترة الحالية برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.
ووجه كارتيرون رسالة للجماهير خلال تصريحاته للموقع الرسمى، قائلاً: "أعلم أنهم لم يكونوا سعداء بالمستوى والروح ولكنني أسعى لجعل الجماهير تحب الفريق واللاعبين بشكل أكبر".
وعلق الفرنسي على أزمة قلة أهداف الفريق في البطولة الإفريقية قائلا: "عندما توليت المسئولية وجدت أسامة فيصل ليس بنفس المستوى الذي كان عليه، ومروان حمدي وحميد أحداد لم يكونا جاهزين بدنيا في الفترة الماضية للظهور بأفضل صورة".
كما أكد كارتيرون أنه يتعامل مع الوضع الحالي للفريق بعدما فوجئ برحيل عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأوضح كارتيرون أنه كان يدافع عن مصطفى محمد من قبل، عندما كان بعيدا عن المنتخب، واللاعب حاليا يتألق مع جالطة سراي، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن عمر السعيد أثناء وجوده بالفريق ولكنه سيتعامل مع الوضع الحالي بالفريق.
وأشار كارتيرون إلى أن هناك توقيتا محددا للدفع بالناشئين في المباريات، وهو ما يحرص عليه جيدا حتى يكون التوقيت مناسبا لتألق اللاعب الذي سيشارك من الناشئين.