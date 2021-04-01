اخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها وصول البعثة إلى السودان لمواجهة المريخ، وحكام أجانب لقمتى الأهلى والزمالك في رمضان، وتغريم هنا جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى والزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

من المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب لمباراتي الأهلي و الزمالك مطلع الأسبوع المقبل و إختيار حكام يستخدمون تقنية الـvar.

قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه . وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.