اخبار الرياضه

اخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها وصول البعثة إلى السودان لمواجهة المريخ، وحكام أجانب لقمتى الأهلى والزمالك في رمضان، وتغريم  هنا جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه.

a59033476a.jpg
 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

5aefe8015a.jpg
 

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى والزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

من المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب لمباراتي الأهلي و الزمالك مطلع الأسبوع المقبل و إختيار حكام يستخدمون تقنية الـvar.

4460891b3f.jpg

قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه . 

وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.

d4f4bb2261.jpg

يتحمل  اتحاد الكرة تكاليف العملية الخاصة بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا