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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها وصول البعثة إلى السودان لمواجهة المريخ، وحكام أجانب لقمتى الأهلى والزمالك في رمضان، وتغريم هنا جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه.
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، إلى مطار الخرطوم بالسودان، لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى والزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.
من المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب لمباراتي الأهلي و الزمالك مطلع الأسبوع المقبل و إختيار حكام يستخدمون تقنية الـvar.
قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه .
وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.
يتحمل اتحاد الكرة تكاليف العملية الخاصة بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.