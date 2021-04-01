اخبار الرياضه

الزمالك يخوض تدريبه الأساسى في الجزائر صباح الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأساسى في الجزائر صباح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الحادية عشرة صباح الجمعة في الجزائر، استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. 

 

ومن المقرر أن يؤدي الزمالك تدريبه على ملعب 5 جويلية بالجزائر، حيث تغير موعد التدريب عن موعد اللقاء، بسبب ارتباط الملعب بلقاء شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

 

ويغادر الزمالك القاهرة غدا الخميس متوجها إلى الجزائر لمواجهة مضيفه المولودية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز لمواصلة البحث عن الحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

 

ولا بديل أمام الزمالك عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.

 

وحرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق، اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

وحرص اللواء عماد عبد العزيز على مصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر، كما حضر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا