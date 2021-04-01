شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأساسى في الجزائر صباح الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الحادية عشرة صباح الجمعة في الجزائر، استعدادا للقاء مولودية الجزائر المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يؤدي الزمالك تدريبه على ملعب 5 جويلية بالجزائر، حيث تغير موعد التدريب عن موعد اللقاء، بسبب ارتباط الملعب بلقاء شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل.
ويغادر الزمالك القاهرة غدا الخميس متوجها إلى الجزائر لمواجهة مضيفه المولودية، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز لمواصلة البحث عن الحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.
وحرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق، اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.
وحرص اللواء عماد عبد العزيز على مصافحة اللاعبين، والشد من أزرهم وتحفيزهم قبل لقاء بطل الجزائر، كما حضر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق مران اليوم الأربعاء، لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.