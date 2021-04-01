شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقي يسبب أزمة للمنتخب في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر أزمة تتمثل في البحث عن موعد لتوقف الدوري من أجل المنتخب الأول لخوض مباراة ودية بمشاركة اللاعبين المحليين لتجهيزهم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتتمثل الازمة في موعد مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 28 مايو وتجمع الأهلي المصري و نهضة بركان المغربي ، حيث كان يدرس مسئولو الجبلاية إقامة التوقف يوم 28 على أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعدها وخوض مباراة ودية للمنتخب التي يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة ، ولكن ضيق الوقت بسبب التوقف الدولي الرسمي المقرر له 31 مايو قد يمنع إنطلاق المعسكر يوم 28 ، ويدرس مسئولو الجبلاية إقامة المعسكر المحلي للمنتخب قبل موعد السوبر الأفريقي .

ويواجه اتحاد الكرة أزمة أخري تتمثل في كثرة الإيقافات الخاصة ببطولة الدوري في الفترة المقبلة خاصة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب تمسك بإقامة معسكر بعيد عن التوقفات الدولية وخوض تجربة ودية من أجل تحسين الأداء بعد المستوي الذى ظهر عليه المنتخب في مباراة كينيا.

وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو المقبل فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.