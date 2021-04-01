شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلى يرحب بانتقال كهربا لاتحاد جدة الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى بشكل مبدئى على رحيل محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق إلى الدورى السعودى في الانتقالات الصيفية المقبلة عبر بوابة اتحاد جدة.

كان الجهاز الفنى للأهلى قد وقع عقوبة على محمود كهربا بالغرامة 200 ألف جنيه والإيقاف لمدة شهرة فى بداية مارس الجارى، والتزم اللاعب بتنفيذها طوال الفترة الماضية.

وتلقى مسئولو الأهلى عروضا شفهية لاستعارة محمود كهربا في الموسم المقبل، وقاموا باستطلاع رأي بيتسو موسيمانى الذى رحب برحيل اللاعب نهاية الموسم مؤكدا أنه ليس في حاجة لخدماته بسبب وجود أكثر من بديل في نفس مركزه.

ودخل كهربا في مشكلة مع موسيمانى بعد مواجهة طلائع الجيش في الدورى، والذى رفض بعدها كهربا مصافحة الجنوب أفريقى في غرفة الملابس مما جعل النادى الأهلى يوقع عقوبة مالية عليه وإبعاده عن الفريق لمدة شهر، والتي نفذها اللاعب.

وقام محمود كهربا بتقديم اعتذار للجهاز الفني أمام اللاعبين قبل مران اليوم، في الوقت الذى نظم لاعبو الأهلى ممرا من صفين على أن يمر كهربا وسط الصفين ويحييه اللاعبون بطريقتهم الخاصة، وهو التقليد المتعارف عليه بين لاعبي الأهلي للترحيب بأحد اللاعبين.

وكان موسيماني قد وضع عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، أولها أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفنى بعد نزوله التدريبات، وألا يطلب المشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من قائمة فريقه.

ومن ضمن الشروط التى حددها موسيماني هى عدم افتعال مشاكل جديدة لأن تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن الأهلي، خلال فترة وجوده فى قيادة المارد الأحمر، وعدم نزوله التدريبات الجماعية مجددا.