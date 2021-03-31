شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة .. ريـال مدريد و بايرن ميونيخ يتبادلان النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية الأربعاء أن نادي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ بطل ألمانيا قد يتبادلان بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة .

وبحسب ما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد وبايرن ميونيخ قد يتبادلان الجناح لوكاس فاسكيز مقابل متوسط ميدان بايرن ميونيخ النمساوي دافيد ألابا .

ويشارك الاعب النمساوي دافيد ألابا البالغ من العمر 28 عام مع الفريق الألماني بصفة أساسية كما شارك مع منتخب النمسا في العديد من المباريات الدولية .

وتمكن آلابا من احراز 3 أهداف وصناعة 3 أهداف مثلهما خلال هذا الموسم.

وأعلن ألابا عدم نيته في تجديد تعاقده مع الفريق البافاري المتوج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وكان اللاعب رفض تجديد تعاقده مع البايرن في نوفمبر الماضي.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تكهنات حول قرب أرتداء اللاعب لقميص الميرينجي في الأسابيع القليلة القادمة.

واللاعب يشغل العديد من المراكز على أرضية الميدان حيث يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وبامكانه اللعب كظهير أيمن ومتوسط ميدان كما فعل في الموسم الماضي مع مدرب بايرن ميونيخ الألماني هانز فليك .

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني «البوندسليجا» برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، وينتظر بايرن ميونيخ مواجهة نارية أمام الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية ربع نهائي دوري أبطال الأربعاء القادم .

على الجانب الأخر فالجناح الإسباني لوكاس فاسكيز صاحب الـ29 يشارك مع الميرنجي هذا الموسم بصفة ثابتة ويلعب في مركز الجناح الأيمن واحياناً كظهير أيمن نظراً للإصابات المتكررة لداني كارفخال ظهير أيمن الفريق .

وشارك فاسكيز مع الريال في 31 مباراة هذا الموسم واستطاع احراز هدفين وصناعة 7 أهداف .

ورفض فاسكيز، العرض الأخير لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي .

ويمر ريال مدريد بموسم سئ محلياً حيث يحتل الفريق المركز 3 في الدوري الإسباني «لا ليجا» برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد

كما خرج من بطولة كأس ملك إسبانيا في الأدوار التمهيدية أمام فريق من فرق الدرجة الثالثة.

وينتظر ريال مدريد مواجهة نارية في دور الثمانية ليفربول الإنجليزي الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .