شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: اختبارات في كل محافظات مصر لانتقاء مواهب للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين بالنادي، أنه سيتم خلال أيام إقامة اختبارات على مستوي محافظات مصر؛ من أجل ضم عناصر مميزة لقطاعات الكرة بالنادي. أضاف عبد الحميد أن هذه الاختبارات ستتم من خلال لجنة يتم في الوقت الحالي تشكيلها للإشراف على هذا الأمر.

وفور الانتهاء من تشكيلها سيتم إعلان الأسماء. على جانب آخر، تحدث جمال عبد الحميد عن الخطة الموضوعة لفريقي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ بالنادي، حيث شدد على أنه يتم عمل دراسة للاستفادة بأفضل شكل ممكن من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستفادة منهم مع الفريق الأول، أو الخروج للإعارة لاكسابهم الخبرات. وأشار عبد الحميد إلى أن فريق الأمل الذي سيتم تكوينه، سيكون من مختلف الأعمار السنية، بالإضافة لمجموعة اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي.

وسيتم عمل مباريات ودية لهم مع فرق كبيرة للاحتكاك. واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته بأن الهدف من المباريات التي سيخوضها فريق الأمل هو الاحتكاك، وكذلك لفت الأنظار لهم تحسبا لخروج أي منهم سواء على سبيل الإعارة أو البيع داخل مصر أو خارجها، وعليه ستكون هناك استفادة استثمارية، وذلك في حالة البيع، وفنية في حالة الإعارة لاكسابهم الخبرات.