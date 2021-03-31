الارشيف / اخبار الرياضه

مرتبط يد الزمالك يتوج ببطولة الدوري بعد الفوز علي الأهلي

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يتوج ببطولة الدوري بعد الفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 بالمركز الأول وذهبية بطولة دوري المرتبط للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما تغلب على الأهلي 26 – 25 بالمباراة الختامية التي جمعت بين الفريقين «الأربعاء»بصالة مدينة 6 اكتوبر .

وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة رامي يوسف المدير الفني بجميع نجوم الفريق، بعدما قدموه اليوم وسيطرتهم على المباراة والتتويج بلقب الدوري هذا الموسم .

وأكد يوسف أن من بين هؤلاء اللاعبين من سيكون ذخيرة للفريق الأول في المستقبل القريب، ومنهم من يتم تصعيده لفريق مرتبط 2000 للمشاركة معه في بطولة الدوري.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا