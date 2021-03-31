شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يتوج ببطولة الدوري بعد الفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 بالمركز الأول وذهبية بطولة دوري المرتبط للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما تغلب على الأهلي 26 – 25 بالمباراة الختامية التي جمعت بين الفريقين «الأربعاء»بصالة مدينة 6 اكتوبر .

وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة رامي يوسف المدير الفني بجميع نجوم الفريق، بعدما قدموه اليوم وسيطرتهم على المباراة والتتويج بلقب الدوري هذا الموسم .

وأكد يوسف أن من بين هؤلاء اللاعبين من سيكون ذخيرة للفريق الأول في المستقبل القريب، ومنهم من يتم تصعيده لفريق مرتبط 2000 للمشاركة معه في بطولة الدوري.