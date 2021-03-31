كارتيرون: الإدارة منحتني كل الصلاحيات .. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الإدارة منحتني كل الصلاحيات .. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإدارة الحالية تعاقدت معه ومنحته كل الصلاحيات وتثق في طريقة عمله.
وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قادر على العمل تحت ضغط مشددا على أن مجلس الإدارة يدعمه باستمرار.
ووجه كارتيرون رسالة للجماهير قائلاً: «أعلم أنهم لم يكونوا سعداء بالمستوى والروح ولكنني أسعى لجعل الجماهير تحب الفريق واللاعبين بشكل أكبر».
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