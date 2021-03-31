شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الإدارة منحتني كل الصلاحيات .. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإدارة الحالية تعاقدت معه ومنحته كل الصلاحيات وتثق في طريقة عمله.

وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قادر على العمل تحت ضغط مشددا على أن مجلس الإدارة يدعمه باستمرار.

ووجه كارتيرون رسالة للجماهير قائلاً: «أعلم أنهم لم يكونوا سعداء بالمستوى والروح ولكنني أسعى لجعل الجماهير تحب الفريق واللاعبين بشكل أكبر».