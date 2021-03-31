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كارتيرون: الإدارة منحتني كل الصلاحيات .. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإدارة الحالية تعاقدت معه ومنحته كل الصلاحيات وتثق في طريقة عمله.

وأضاف المدير الفني للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قادر على العمل تحت ضغط مشددا على أن مجلس الإدارة يدعمه باستمرار.

ووجه كارتيرون رسالة للجماهير قائلاً: «أعلم أنهم لم يكونوا سعداء بالمستوى والروح ولكنني أسعى لجعل الجماهير تحب الفريق واللاعبين بشكل أكبر».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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