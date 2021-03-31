شكرا لقرائتكم خبر عن ليكيب : «فيراتي» يجهز لمواجهة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ان ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الزمن، من أجل اللحاق بمواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي لن يشارك في مباراة ليل، السبت المقبل، في إطار الدوري الفرنسي.

ويسود تفاؤل شديد داخل جدران النادي الباريسي بشأن جاهزية ماركو فيراتي للسفر مع الفريق إلى ألمانيا، لأداء مباراة بايرن ميونخ ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي.

يذكر أن البي إس جي تأهل لهذا الدور بعد تجاوز برشلونة الإسباني، أما بايرن ميونخ فقد صعد بفوزه ذهابا وإيابا على لاتسيو الإيطالي.