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ليكيب : «فيراتي» يجهز لمواجهة بايرن ميونخ

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ان ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الزمن، من أجل اللحاق بمواجهة بايرن ميونخ، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي لن يشارك في مباراة ليل، السبت المقبل، في إطار الدوري الفرنسي.

ويسود تفاؤل شديد داخل جدران النادي الباريسي بشأن جاهزية ماركو فيراتي للسفر مع الفريق إلى ألمانيا، لأداء مباراة بايرن ميونخ ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي.

يذكر أن البي إس جي تأهل لهذا الدور بعد تجاوز الإسباني، أما بايرن ميونخ فقد صعد بفوزه ذهابا وإيابا على لاتسيو الإيطالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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