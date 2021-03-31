شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم «هنا ومريم» 10 آلاف جنيه وإنذار شديد اللهجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة التحقيق مع هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد قرر مساء أمس، إيقاف هنا جودة ‏ومريم الهضيبي، وإحالتهما إلى التحقيق لقيامهما بالحديث ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، «قرر رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، تغريم هنا جودة ومريم الهضيبي، مبلغ 10 آلاف جنيه، وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي».

وأضاف: «وذلك في ضوء التحقيق الذي جرى مع هنا جودة ومريم الهضيبي اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته».

وأتم الأهلي عبر موقعه الرسمي: «وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة، نظرًا لصغر سن هنا جودة ومريم الهضيبي، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى».