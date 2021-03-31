شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مغربي يدير مباراة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الإتحاد السعودي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة إحدى مباريات الدوري السعودي للمحترفين.وتمت دعوة الحكم المغربي من طرف اتحاد الكرة السعودي ليقود مباراة تجمع بين ناديي الباطن والشباب في الجولة 25، المحدد موعدها يوم 10 أبريل المقبل.ويساعد رضوان جيد في هذه المباراة لحسن أزكاو ومصطفى أكرداد، إضافة إلى حكم الفيديو عادل زوراق.

ويعد رضوان جيد من الحكام الأفارقة المرشحين للتواجد بمونديال قطر وهو أحد أفضل 3 حكام في القارة السمراء حاليا بحسب تصنيف لجنة الحكام داخل الكاف.