شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو للاعبي الزمالك: أنتم أفضل لاعبين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام «ميدو» لاعب ومدرب الزمالك السابق، للاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك خلال حضوره المران تمتلكون افضل الإمكانيات لإنكم افضل لاعبين في مصر ولديكم القدرة على التأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، السبت المقبل، بالجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بنقطتين فقط جمعهما في 4 مباريات، بينما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، متأخرا بنقطتين عن الترجي المتصدر.