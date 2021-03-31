شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيث يستبعد لاعب ثالث من معسكر إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن قرار جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بإستبعاد لاعبا جديدا من صفوف الأسود الثلاثة، حيث كان ساوثجيت استبعد الثنائي ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا من معسكر إنجلترا منذ أيام، بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة «ذا صن»، فإن ساوثجيت قرر إعادة جيمس وارد براوس إلى نادي ساوثهامبتون، وعدم تواجده في قائمة إنجلترا لمباراة بولندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن اللاعب الإنجليزي يعاني من مشاكل بدنية، ولا يرغب ساوثجيت في المخاطرة به في أمام بولندا، وشارك وارد براوس في مباراتي إنجلترا ضد سان مارينو وألبانيا، كما نجح في إحراز هدف باللقاء الأول.