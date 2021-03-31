شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالرد على المشككين في قدراتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك من اللاعبين بالرد على المشككين في قدراتهم بعد تراجع النتائج خلال الفترة الاخيرة وابتعاد الفريق عن المنافسة على البطولات سواء في الموسم الماضي أو الجاري وتراجع مستوى الفريق ونتائجه في بطولة دوري الابطال ،واعتبر المدير الفني ان مواجهة الوداد الجزائري ستكون بداية انطلاقة جديدة لصحوة الفريق والتمسك بامل المنافسة على الإستمرار في البطولة رغم صعوبة المحاولة ،وشدد كارتيرون على كرة القدم لايوجد بها مستحيل ويمكن للفريق ان يحقق الفوز اذا امتلك اللاعبون الإصرار على ذلك