شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ويلز يدعم المدرب المساعد للمنتخب ليكون بديل جيجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعم دانييل جيمس جناح المنتخب الويلزي، فكرة تولي روبرت بيج المدير الفني الحالي المؤقت للفريق، مهمة قيادة المنتخب في كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، في حال عدم حل أزمة المدير الفني ريان جيجز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن جيجز غاب عن آخر معسكرين للمنتخب الويلزي بعد القبض عليه بتهمة ارتكاب اعتداء.

ونفى جيجز التهمة وتم تمديد الإفراج عنه بكفالة حتى الأول من مايو المقبل، وذلك قبل ستة أسابيع فقط من المباراة الأولى للمنتخب الويلزي في كأس أمم أوروبا أمام منتخب سويسرا في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.

كان بيج قد فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة من ست مباريات قاد فيها الفريق في غياب جيجز، حيث فاز أمس الثلاثاء على منتخب التشيك 1 / صفر، ليحقق ثلاث نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم، بعد أن خسر المباراة الأولى أمام بلجيكا.

وقال جيمس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد لويلز في شباك التشيك في كارديف أمس الثلاثاء، عن بيج :«لقد كان رائعا».

وأضاف: «تولى المهمة بشكل جيد للغاية، هو وألبرت ستيفنبرج (المساعد)، كانا رائعين في طريقة تقديمهما لطريقة اللعب التي سنلتزم بها، هذا يظهر في المباريات».

وبسؤاله حول إمكانية تولى بيج مسؤولية ويلز في أمم أوروبا في حال استمرار غياب جيجز، قال جيمس: «نعم بالتأكيد».

وأضاف: «سواء كان هو المدير الفني أو لا، لقد كان جزءا كبيرا من الماضي عندما كان المدرب جيجز يتولى الإدارة الفنية».

وتابع جيمس: «لكنه تولى المهمة بشكل رائع، لم يتغير أي شيء».

من جهة أخرى، أقر جيمس بأن مسيرة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم لا تتحمل سقوطا آخر، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بيلاروسيا وإستونيا.

وتسببت الهزيمة أمام بلجيكا 1 / 3 في أول مباراة للفريق في مشواره بالتصفيات، في التعرض للضغوط مبكرا.

لكن التعادل بين التشيك وبلجيكا يوم السبت الماضي، كان بمثابة نقطة إيجابية بالنسبة لمنتخب ويلز، الذي سيواجه في سبتمبر المقبل كل من بيلاروسيا خارج ملعبه وإستونيا على ملعبه.

وأوضح جيمس: «كان هذا فوزا رائعا، العودة إلى البلاد بنقطة واحدة أو من دون نقاط سيكون أمرا محبطا لنا جميعا».

واختتم حديثه بقوله: «نحن على بعد نقطة واحدة فقط من منتخب التشيك، هذا فوز كبير لنا».

ويحتل منتخب ويلز المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب التشيك صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب برصيد سبع نقاط.