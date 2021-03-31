كيف رد مصطفى محمد على شائعات إصابته بفيروس كورونا؟

الشارقة - اميمة ياسر - رد المهاجم الدولي المصري الشاب ومهاجم جالطة سراي التركي، مصطفى محمد على الشائعات التي طاردته مؤخرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب إعلان ناديه إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونشر صاحب الـ23 عامًا صورة له من غرفة الملابس الخاصة بناديه، اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان نادي جالطة سراي والذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري، مصطفى محمد، قد أعلن، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من لاعبيه الدوليين العائدين إلى صفوف الفريق من جديد بوباء فيروس كورونا، وذلك عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

جالطة سراي يفرض السرية على هوية لاعبيه المصابان بكورونا

ولم يكشف نادي جالطة سراي عن هوية لاعبيه المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

يذكر أن جميع اللاعبين العائدين إلى نادي جالطة سراي من التجمع الدولي الأخير، بحسب البيان الرسمي الصادر عن النادي التركي قد خضعوا جميعهم للمسحات الطبية من أجل الاطمئنان على سلامتهم، وتبين إصابة ثنائي بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19».

مصطفى محمد على رأس العائدين لجالطة سراي بعد التوقف الدولي

وكان أكثر من لاعب دولي قد عاد إلى صفوف جالطة سراي من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، وعلى رأسهم، مصطفى محمد، وكريستيان لوينداما، وريان دونك، وجيدسون فرنانديز، وكارو إيتبو، وهنري أونيكورو، وسفيان فيجولي، وريان بابل، وتايلان وإيمري كيلينتش.

الجدير بالذكر أنت فريق جالطة سراي التركي يحتل إلى الآن المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز، الموسم الجاري، وفي جعبته 61 نقطة إلى الآن، وذلك بفارق 3 نقاط كاملة عن المتصدر فريق فنربخشة صاحب الـ64 نقطة إلى الآن.