شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 31/ 3/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، سلبية مسحة اللاعبين قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية، حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان، والأبيض يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى.

الزمالك يرحب بدعوة فرج عامر لزيارة سموحة عقب مواجهة مولودية الجزائر

طلب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، زيارة نادي سموحة لتفقد الطفرة الإنشائية الرياضية بالنادي وتعميق أواصر الصداقة مع نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في الدوري المصري تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة، موضحًا أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ساسي والجزيري وزيزو يشاركون في مران الزمالك الجماعي

خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي ، وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي تمت تحت اشراف الاتحاد الافريقي " كاف "

عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك في رحلة الجزائر

أصبح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، مهدد بالغياب عن السفر مع البعثة البيضاء، إلى الجزائر، غدا الخميس، بسبب معاناته من إصابة، تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني مؤخرا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى و الزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

الزمالك يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى