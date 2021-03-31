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أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 31/ 3/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 31/ 3/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، سلبية مسحة اللاعبين قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية، حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان، والأبيض يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى.

 

الزمالك يرحب بدعوة فرج عامر لزيارة سموحة عقب مواجهة مولودية الجزائر

طلب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء  المستشار عماد عبد العزيز حلمي، زيارة نادي سموحة لتفقد الطفرة الإنشائية بالنادي وتعميق أواصر الصداقة مع نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

الزمالك يرحب بدعوة فرج عامر لزيارة سموحة عقب مواجهة مولودية الجزائر

 

كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مستوى الفرق في تحسن كثيرا في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة، موضحًا أن مستوى اللاعبين في أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.

كارتيرون: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا.. ولم أطلب ضم لاعبين

 

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة؛ لمؤازرة اللاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة مولودية الجزائر.

صور .. رئيس الزمالك وحازم إمام يؤازران فريق الكرة قبل السفر للجزائر غدا

 

ساسي والجزيري وزيزو يشاركون في مران الزمالك الجماعي

خاض لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي ، وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ساسي والجزيري وزيزو يشاركون في مران الزمالك الجماعي

 

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي تمت تحت اشراف الاتحاد الافريقي " كاف "

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية

 

عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك في رحلة الجزائر

أصبح عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، مهدد بالغياب عن السفر مع البعثة البيضاء، إلى الجزائر، غدا الخميس، بسبب معاناته من إصابة، تعرض لها خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني مؤخرا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك في رحلة الجزائر

 

حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى و الزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان

 

الزمالك يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الاعلامية لنادى الزمالك تقدم ناديه بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد كرة السلة بعد عقوبات مباراة الاهلى، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت التقدم بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد السلة عقب عقوبات مباراة الاهلى".

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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