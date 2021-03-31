شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الدورى المصرى بعد التوقف الدولى وترتيب الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستأنف مرة أخرى مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد فترة التوقف الدولى، والتى خاض خلالها منتخب مصر الأول مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون، وحسم الفراعنة وجزر القمر التأهل للبطولة وخروج منتخبى توجو وكينيا.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

مسابقة الدورى توقفت لمدة 15 يومًا حتى الأن حيث كانت أخر مباراة أقيمت يوم 16 مارس الجارى، بين فريقى طلائع الجيش والإسماعيلى فى الجولة 16 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وتعود عجلة الدورى المصرى للدوران من جديد بعد انتهاء فترة التوقف، حيث ستنطلق المباريات بداية من غدا الجمعة ، وسيشهد هذا اليوم خوض مباراتين فى الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة، الأولى بين وادى دجلىة والإنتاج الحربى، والثانية بين مصر المقاصة وسموحة.

وجاء ترتيب فرق الدورى قبل الاستئناف الجديد كالتالى..