شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان صبحى جاهزان لتدعيم بيراميدز أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأوروجويانى رودلفو أروابارينا من جاهزية ثلاثى الفريق عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي، قبل مواجهة الرجاء المغربى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعاد ثلاثى بيراميدز للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى بعد الانتهاء من فترة التأهيل التى خضعوا لها بسبب الإصابات التى لحقت بهم، وظهر السعيد ورمضان وحمدى بمستوى مميز فى التدريب الختامى الذى أقيم اليوم الأربعاء.

عبد الله السعيد كان يعانى من إصابة قوية في العضلة الأمامية أبعدته طوال الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات الجماعية لفريق الكرة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي، كما كان يعانى رمضان صبحي من إصابة قوية في العضلة الخلفية خلال مباراة نامونجو التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اضطر معها الجهاز الفني لمنحه أجازة وفترة راحة سلبية خضع خلالها لتدريبات علاجية وتأهيلية مع الجهاز الطبي ليصبح جاهزا للمشاركة في المران الجماعي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي الذي أصيب في لقاء نامونجو وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا لتجهيزه، في حين يواصل أحمد توفيق برنامجه العلاجي والتأهيلي من المزق الذي تعرض له هو الآخر في مواجهة نامونجو، على أمل عودته سريعا للتدريبات الجماعية.

ويستعد بيراميدز للسفر خلال ساعات إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي المحدد لها يوم ٤ أبريل المقبل باستاد محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.