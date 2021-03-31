شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

بعثة الأهلى تصل مطار الخرطوم استعدادا لمواجهة المريخ السودانى

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف عملية حمدي فتحي لاعب الأهلي الأهلي يعلن قائمة مواجهة المريخ السوداني وتواجد وليد سليمان الزمالك يعلن شكوى اتحاد السلة لمركز التسوية والتحكيم بالاوليمبية بعد عقوبة الاهلى سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر للجزائر استعدادا للمولودية تدريبات بدنية لساسي .. وطبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة عبد الله جمعة

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