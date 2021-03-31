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متحدث المريخ السودانى: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي لن يزيد عن ألف مشجع

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القاهرة - سامية سيد -  

قال زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني ان مباراة الفريق مع ضيفه الاهلي في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الخرطوم لن تزيد عن ألف مشجع بعد الاتفاق مع السلطات الصحية هناك.

 

وأضاف الصادق في مداخلة هاتفية مع برنامج السادسة بقناة النادي الاهلي : " المريخ استعد جيدا لمواجهة الاهلي ، وسيلعب بكل ندية لتحقيق الفوز".

 

كما اوضح: " المباراة نتمنى انها تعكس العلاقات القوية بين مصر والسودان".. مشيرا: "المريخ استفاد كثيرا من فترة التوقف الدولي وجاهز للقاء الاهلي".

 

والمح زاكي الدين: " منتخب السودان يضم العديد من عناصر فريق المريخ ، وتأهل المنتخب لنهائيات كاس امم افريقيا ترجم الجهد المبذول من الجميع".

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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