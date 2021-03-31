شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث المريخ السودانى: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي لن يزيد عن ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني ان مباراة الفريق مع ضيفه الاهلي في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الخرطوم لن تزيد عن ألف مشجع بعد الاتفاق مع السلطات الصحية هناك.
والمح زاكي الدين: " منتخب السودان يضم العديد من عناصر فريق المريخ ، وتأهل المنتخب لنهائيات كاس امم افريقيا ترجم الجهد المبذول من الجميع".
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق منذ قليل إلى مطار الخرطوم بالسودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.
يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.