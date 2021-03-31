شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث المريخ السودانى: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي لن يزيد عن ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال زاكي الدين الصادق المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني ان مباراة الفريق مع ضيفه الاهلي في اطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الخرطوم لن تزيد عن ألف مشجع بعد الاتفاق مع السلطات الصحية هناك.

وأضاف الصادق في مداخلة هاتفية مع برنامج السادسة بقناة النادي الاهلي : " المريخ استعد جيدا لمواجهة الاهلي ، وسيلعب بكل ندية لتحقيق الفوز".

كما اوضح: " المباراة نتمنى انها تعكس العلاقات القوية بين مصر والسودان".. مشيرا: "المريخ استفاد كثيرا من فترة التوقف الدولي وجاهز للقاء الاهلي".

والمح زاكي الدين: " منتخب السودان يضم العديد من عناصر فريق المريخ ، وتأهل المنتخب لنهائيات كاس امم افريقيا ترجم الجهد المبذول من الجميع".