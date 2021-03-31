شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يطرقون باب العودة مجددا للقلعة البيضاء بأوامر كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب 5 لاعبين من العودة مجددا لنادى الزمالك فى الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارتهم لأنديتهم بعدما نالوا إعجاب الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للقلعة البيضاء.

ونجح أكثر من لاعب فى استعادة مستواه السابق بعد الخروج من الزمالك لأحد الأندية فى الدورى، بعدما كان حبيسا لدكة الاحتياطى مع البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الزمالك السابق، أو بحثا عن فرصة المشاركة أملا فى الانضمام للمنتخب.

واستقر مسئولو الزمالك على إعادة 5 لاعبين للفريق الموسم المقبل وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

مصطفى فتحى

يعد مصطفى فتحى جناح فريق الزمالك المعار لنادى سموحة أول اللاعبين الذيم ضمنوا العودة للقلعة البيضاء، خاصة بعدما ظهر بمستوى متميز منذ رحيله فى يناير الماضى، وسجل مصطفى فتحى 5 أهداف مع سموحة هذا الموسم، خلال مشاركته فى 8 مباريات بالدورى وكأس مصر.

عمر السعيد

يدرس الجهاز الفنى لفريق الزمالك، إعادة عمر السعيد مهاجم الفريق المعار للجونة بعد المستويات التى يقدمها اللاعب منذ إعارته فى يناير الماضى، بعد متابعة اللاعب فى المباريات المقبلة لتقييم مستواه، خاصة بعدما سجل 5 أهداف فى مسابقة الدورى منذ إعارته.

محمد أوناجم

تفاجئ كارتيرون برحيل المغربى محمد أوناجم إلى نادى الوداد المغربى، خاصة أنه كان من العناصر المهمة فى تشكيل الزمالك الموسم الماضى تحت قيادته، قبل أن يتم إعارته فى يناير الماضي.

نجح المغربى أوناجم فى قيادة الوداد خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا وضمن التأهل، ويفضل كارتيرون عودة أوناجم فى الموسم المقبل خاصة أن يجيد توظيف اللاعب.

رزاق سيسيه

واصل الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لنادى الاتحاد السكندرى، تألقه مع فريق سيد البلد واصبح قريبا من العودة للفريق الموسم المقبل، خاصة بعدما نجح فى تسجيل 5 أهداف مع زعيم الثغر فى المباريات التى خاضها فى مسابقة الدورى الممتاز.

محمد صبحى

استقر مدرب الزمالك على عودة محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار للاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل، خاصة بعد ظهوره بمستوى متميز، وتتجه النية لبيع الحارس الثالث للفريق محمد عواد فى نهاية الموسم الجاري.