شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يؤجل حسم ملف قمر وعماد السيد من البقاء أو الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري البت في ملف اللاعبان المستبعدان عن التدريبات الجماعية للفريق من البقاء مع الاتحاد أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن بعض الأندية استغلت أزمة الاستبعاد ودخلت في مفاوضات مع بعضهم.

ويستبعد حسام حسن الثنائي خالد قمر مهاجم الاتحاد، وعماد السيد حارس المرمى لأسباب فنية منذ منتصف فبراير الماضي، ورفض محاولات الإدارة للعفو عنهما وضمهما للتدريبات.

ورفض العميد وضع اللاعبان على قائمة الراحلين عن الفريق بنهاية هذا الموسم، وأبلغ الإدارة أن قمر والسيد سيخضعان لفترة تقييم، ومن المحتمل عودتهم للمران الجماعي خلال الأيام المقبلة، إذا ما أبدوا الالتزام الذي يحقق مصلحة الفريق في المقام الأول.

وأكد العميد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي، أن استمرار استبعاد اللاعبان ليس لأغراض أو خلافات شخصية، بدليل أن الاستبعاد طال خمسة لاعبين في البداية قبل أن ينضم الثلاثي صبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة للفريق وهو ما يؤكد أن معيار الالتزام هو المقياس الذي يحكم من خلاله على اللاعبين.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب على ملعب الإسكندرية في الخامس من أبريل المقبل، علما بأن الاتحاد نجح من خلال فوزه المثير على البنك الأهلي في الجولة الماضية في الوصول للمربع الذهبي ومزاحمة الكبار على المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية.