شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أجانب لقمتى الأهلى و الزمالك في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتي الأهلى و الزمالك المقرر إقامتهما في شهر رمضان ستشهد استقدام حكام أجانب للمباراتين المقرر لهما 10 و 18 إبريل المقبل في الجولة الـ4 و الـ21.

من المقرر أن يبدأ اتحاد الكرة في التفاوض مع طاقمي حكام أجانب لمباراتي الأهلي و الزمالك مطلع الأسبوع المقبل و إختيار حكام يستخدمون تقنية الـvar.

شهد جدول بطولة الدوري الممتاز إقامة مباراتي الأهلي أمام الزمالك في الدوري في الجولة الـ4 و الجولة الـ21 في شهر رمضان المقبل في التاسعة و النصف مساء بإستاد القاهرة ، وهي أول مرة في تاريخ الفريقين بإقامة مباراتهما معا في الدوري الممتاز بشهر رمضان.

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 10 مايو موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري الثاني للدوري في الجولة الـ21 للدوري الممتاز و تقام بإستاد القاهرة ، كما حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 18 إبريل موعداً لمباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز على أن يقام اللقاء في الساعة التاسعة و النصف مساءا بإستاد القاهرة.

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.