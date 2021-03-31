شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل مواقعة مولودية الجزائر في ابطال افريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حراس نادي الزمالك تدريبات شاقة قبل مواجهة مولودية الجزائر، المرتقبة في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "تويتر"، صور من تدريبات حراس الزمالك للتأكيد على جاهزية الحراس قبل مواجهة مولودية الجزائر فى دوري ابطال افريقيا.



الزمالك على تويتر

وظهر الثلاثي محمد عواد، ومحمود جنش، ومحمد أبو جبل، وهم فى حالة تركيز عالية خلال التدريبات، وعلق حساب نادي الزمالك على تدريبات حراس الزمالك قائلا: " استعداد حراس مرمى الزمالك قبل موقعة الجزائر.. الزمالك اولا واخيرا".



جنش فى التدريب

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي ، وقام الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالإشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.



عواد فى التدريب

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.



ابو جبل خلال التدريب

وانتظم الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي ، وعاد الثنائي من تونس أمس الثلاثاء عقب مشاركتهما مع منتخب نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

فيما شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية ، وخضع زيزو لتدريبات تأهيلية أمس الثلاثاء ولم يشارك في المران الجماعي، حيث كان يعاني من بعض الآلام في الظهر.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.