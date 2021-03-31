شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بدعوة فرج عامر لزيارة سموحة عقب مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، زيارة نادي سموحة لتفقد الطفرة الإنشائية الرياضية بالنادي وتعميق أواصر الصداقة مع نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

ومن جانبه، أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز اتصالا بالمهندس فرج عامر رحب فيه بالزيارة وتوطيد العلاقات وطلب تحديد الموعد، عقب انتهاء لقاء الزمالك مع المولودية الجزائري المقرر لها السبت المقبل، بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع لاعبي الفريق، وهو ما ادي الي اريحية لدي الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، نظرا لتوافر جميع اللاعبين عند اختيار القائمة.

ومن المقرر ان يسافر الزمالك الي الجزائر غدا علي متن طائرة خاصة قامت إدارة النادي بتوفيرها للاعبين ضمانا للراحة وعدم تعرضهم للارهاق قبل المواجهة المرتقبة امام مولودية الجزائر والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز للحفاظ علي اماله في التأهل لدور الـ 8.

وتعد مباراة المولودية هى التى ستحسم تأهل الزمالك من عدمه للدور المقبل، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.