شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي: استحق المتابعة من جهاز المنتخب و محمد صلاح غير من شكل الكرة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سام مرسى لاعب منتخبنا الوطني ولاعب ميدلزبره الإنجليزي على عدم تواجد أي تواصل تم بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب الوطني منذ تولي حسام البدري المهمة الفنية للمنتخب ولا يعلم سبب عدم وجوده داخل المنتخب الوطني لكنه يؤمن تماما بأن لكل مدير فني قناعاته الخاصة واحتياجاته مشددا على استمراره في العمل الجاد والتدريب لانتظار الفرصة المناسبة والانضمام مجددا للمنتخب الوطني .

واكد مرسي في تصريحاته الخاصة لبرنامج السادسة بقناة النادي الأهلي :" أتمنى التواجد رفقة المنتخب الوطني وأعمل على ذلك حاليا وأتمنى أن يرى الكابتن حسام البدري أدائي مع فريقي" مشيرا إلى انه سيعمل بجد خلال الفترة الحالية للتواجد رفقة المنتخب الوطني مجددا.

وكشف عن ارتباطه الكبير بالعديد من اللحظات الرائعة داخل صفوف المنتخب الوطني لعل أبرزها أولى مبارياته الدولية لتي خاضها بقميص المنتخب ومباراته الأولى بكأس العالم بروسيا أمام منتخب أوروجواي مشيرا :"بالفعل كانت تجربة رائعة وحاليا أفتقد للاعبين والمدربين الذين تعاملت معهم جميعم كانوا أناس رائعين وأتمنى أن التحق بهم قريبا".

وعن متابعته للكرة المصرية أجاب :"بالفعل أتابع الكرة المصرية جيدا واللاعبون المصريون يبلون أداءا حسنا"مؤكدا ان الجميع يتحدث جيدا عن اللاعب المصري لما يتمتع به من جودة عالية مؤكدا أن العديد من زملاءه بالفريق تابعوا مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بمونديال الأندية وأنبهروا بأداء الأهلي.

وتحدث مرسي عن علاقته باللاعبين المصريين المحترفين في انجلترا حيث أكد أن جميعهم يؤدي بشكل جيد جدا وصلاح غير بالفعل من شكل الكرة الإفريقية وأصبح واحد من أفضل لاعبي العالم وأضاف:" لقد من دواعي سروري العب بجواره مع المنتخب الوطني وهو بالفعل انسان رائع ولاعب مميز".

وتحدث مرسى عن تجربته مع ميدلزبره المنافس في دوري التشامبيونشيب حيث اكد ان الفريق يسير بخطى جيدة ومازال أمامه الفرصة لخوض اللقاءات الاقائية للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

ووجه مرسى رسالة خاصة للكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أكد خلالها:" سوف استمر في التدريب بشكل جيد و العمل الجاد و الانتظار لفرصة حتي يري الجميع مهارتي و قدراتي".

واكد على ارتباطه بأحمد حجازي ومحمد النني وأحمد المحمدي و أحمد حسن " كوكا " والونش حيث أن جميعهم قريب للغاية من اللاعب متمنيا أن تأتي الفرصة مجددا للعب رفقة المنتخب الوطني ورؤية جميع لاعبي المنتخب.